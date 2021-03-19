ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بشكل كبير

2021/03/19 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ترتفع بشكل كبير، وقد تم تسجيل 226 حالة وفاة و17482 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطلب لارس شاد، نائب رئيس المعهد الألماني، من المواطنين عدم السفر خلال عطلة عيد الفصح لاحتواء عدد الحالات.

وقال إن هناك خطرا من أن تصبح ألمانيا في وضع مماثل بحلول عيد الفصح كما كان في عيد الميلاد.

من جهته، حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، من أن أوروبا تعاني من نقص في عدد اللقاحات لوقف الموجة الثالثة من كورونا.

وقد بلغ إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة قبل نحو عام 74358 حالة، أما إجمالي الإصابات فبلغ مليونين و629750.

المصدر: رويترز

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