بالفيديو: السلاح المنفلت يحصد ضحايا جديدة... جريمة بوضح النهار تودي بحياة مراهق

2021/03/19 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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من دون رحمة او هوادة وفي اكثر المشاهد صدمة ووحشية بمدينة الصدر، قتل الصبي كرار على يد احد الاشخاص بسبب حادث سير بسيط.

خدوش سببتها الدراجة النارية بسيارة القاتل دفعت به لسحب سلاحه وافراغ اربع رصاصات برأس الضحية الذي لم يبلغ من العمر سوى اربعة عشر عاما.ولم ينته المشهد بعد فقد سعى الجاني الى قتل الاخ الاكبر لكرار لكنه لم يفلح بسبب تداخل المارة .

الحادثة هذه اثارت ضجة داخل مدينة الصدر، دفعت بالاهالي للمطالبة بالقصاص العادل من الجاني بعد ان افلحت القوات الامنية بالقبض عليه عندما حاول الهرب.



ليبقى ملف حصر السلاح المنفلت هو الاكثر تعقيدا من بقية الملفات التي تواجهها الحكومة.

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