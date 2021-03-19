2021/03/19 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

6080 مشاهدة

اعلنت كتلة النهج الوطني، الجمعة، مقاطعتها لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة العامة.

وعزت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته داخل الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، حضره مراسل NRT عربية (19 اذار 2021)، الى ان "الموازنة المقرر التصويت عليها تتضمن العديد من الكوارث بحق المواطنين".

واكدت الكتلة انها "طالبت باعادة سعر الصرف وتعويض المتضررين من هذا القرار، فضلا عن مطالبتنا بالغاء المادة 38 لتسمح بمشاركة المقاولين والنفط والطيران".

ولفتت الكتلة الى ان "العجز الحالي في الموازنة وصل نحو 27 تريليون"، رافضة "مقترح قطع البطاقة التموينية لاصحاب الدخل مليون دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول كتلة نيابية تقاطع جلسة التصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول كتلة نيابية تقاطع جلسة التصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).