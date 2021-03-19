إحباط عملية تهريب نفط وضبط أموال في كركوك

2021/03/19 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب 36 ألف لتر من النفط الخام مع ضبط مبالغ مالية في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية الضبط تمت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة عن تحرك صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من النفط الخام المهرب، …

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