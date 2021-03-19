الجواهري.. يوم أصيب بنشابة القناص - مؤيد عبد الستار

2021/03/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري مجد ثورة تموز وقائدها الزعيم عبد الكريم قاسم وقال فيه:جيش العراق ولم أزل بك مؤمنا وبأنّـكَ الأمــــلُ المرجّى والمنىعبد الكريم وفي العراق خصاصة ليــــــدٍ وقد كنت الكريم المُحسناوكان الزعيم عبد الكرم قاسم زاره في بيته في الايام الاولى للثورة وحظى بمكانة كبيرة وانتخب رئيسا لاتحاد الادباء ونقيبا للصحفيين.



وهو الذي عرفه والتقى به في لندن اواس ......





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