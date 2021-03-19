ماركس الطبقي واوربا التحوليّة؟/12 - عبدالامير الركابي

2021/03/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ينتمي ماركس الى الزمن العقل/ جسدي، العقل الأحادي الموافق للفترة التفاعليه الممتدة من بدايه تبلور الظاهرة المجتمعية التحولية، الى نهايه سطوة الأحادية ومفاهيمها، ونمط رؤيتها للحياة والوجود والمجتمعات، ولاشك بان منظر الصراع الطبقي، والمادية التاريخيه، هو احد اهم الدالات، واخر الإشارات الى نهاية الطور العقلي الأدنى التصيّري، ماقبل العقلي المتحرر من وطاة الجسدية الارضوية.



وماننوه به هو ضروره لامهرب ......





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