الإكسير السري للصحة والعافية والعمر المديد - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.يُشكل ما يتمتع به الأشخاص من أنواع علاقات مختلفة في حياتهم جزءاً أساسياً من وجود هؤلاء الأشخاص.



وهكذا، يمكننا أن نقول أن هذه العلاقات تبدأ في مهدها كعلاقة الأطفال مع والديهم، ثم كبالغين مع أبائهم، وبعدها كأشخاص ناضجين لديهم شركاء عمل وزملاء وأصدقاء.



لذلك، ......





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