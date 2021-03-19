مصدر نيابي: بدء الاجتماع الحاسم بشأن الموازنة

2021/03/19 | 13:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، ببدء اجتماع اللجنة المالية مع رئاسة الكتل الذي يسبق عقد جلسة التصويت على الموازنة.وقال المصدر، إن “الاجتماع الحاسم بدأ في مقر اللجنة المالية البرلمانية بحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية أجل حسم قضية تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 والاتفاق على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة اقليم كردستان من الموازنة”.وفي يوم أمس الخميس، حدد مجلس النواب جلسة اليوم الجمعة، للتصويت على قانون موازنة 2021

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