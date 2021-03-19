توقعات بمواجهات ساخنة.. ما القواعد التي تحكم قرعة دوري أبطال أوروبا؟

2021/03/19 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تستعد البطولة الأوروبية المثيرة لفصل جديد من المواجهات الساخنة عبر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 – 2021 اليوم الجمعة.

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ويترقب متابعو كرة القدم القرعة نظراً لدخول المسابقة في مراحلها الحاسمة، إذ لم يتبق سوى ثمانية أندية باتت الأقوى في أوروبا مع فشل أسماء عريقة في الوصول إلى هذا الدور مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وغيرها.

القواعد التي تحكم قرعة دوري أبطال أوروبا

مع الدور ربع النهائي لا يوجد أي قواعد أو قوانين تلعب دوراً في تحديد أسماء الفرق المتبارية أو حتى من سيلعب على أرضه أولاً في مواجهة الذهاب، ولذلك نجد جميع الاحتمالات مفتوحة لمشاهدة قرعة تحتوي على ما يسمى بنهائي قبل الأوان.

ومن الممكن على الورق أن يلتقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي كتكرار لنهائي الموسم المنصرم، ومن ضمن السيناريوهات الملفتة أننا قد نشاهد فريقين من ذات البلد يواجهان بعضهما البعض في هذا الدور أيضاً كلقاء بين مانشستر سيتي وليفربول مثلاً.

ومنع الدور السابق مواجهة فريقين من ذات البلد أو المجموعة أو التصنيف في ثمن النهائي بينما ستكسر هذه القواعد في ربع النهائي وهو ما يمنح أهمية إضافية للبث المباشر لقرعة ربع النهائي.

وباستثناء أي طارئ قد يفرضه فيروس كورونا فإن جميع التفاصيل ستسير كما هي القوانين الموضوعة مسبقاً.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تواجد ثلاثة فرق من إنكلترا وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بفريقين فيما أتى فريق من كلّ من إسبانيا وفرنسا والبرتغال، ولعل بورتو أبرز مفاجآت ربع النهائي لكنه لن يكون لقمة سائغة بالنسبة لأي طرف خاصة وأنّه أخرج يوفنتوس في ثمن النهائي.

وستلعب مباريات الذهاب من ربع النهائي بين السادس ,والسابع من نيسان/أبريل القادم على أن تكون مواجهات الإياب بين الثالث عشر والرابع عشر من ذات الشهر، وهذه لائحة الفرق المتأهلة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)بوروسيا دورتموند (ألمانيا)باريس سان جيرمان (فرنسا)ريال مدريد (إسبانيا)بورتو (البرتغال)مانشستر سيتي (إنكلترا)ليفربول (إنكلترا)تشيلسي (إنكلترا)

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