أصحاب فكرة قانون المحكمة الإتحادية لم تسعفهم ذاكرتهم بأنّ أصول العراق ليست إسلامية!

2021/03/19 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل عجّت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة للأقليات الدينية في العراق بمنشورات استنكار لقانون المحكمة الاتحادية الذي ينافي مبادئ حقوق الانسان ومبادئ الدستور العراقي حيث ينصّ على منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.حيث أثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلاً …

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