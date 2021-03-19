الاتحاد الدولي للجودو يؤكد إعترافه بسمير الموسوي رئيساً للاتحاد العراقي للعبة

2021/03/19 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية

أكد الاتحاد الدولي للجودو إعترافه بالسيد سمير صادق الموسوي رئيساً للاتحاد العراقي المركزي للجودو.جاء ذلك في رسالة رسمية تسلمتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي ممهورة بتوقيع الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة السيد جاك لوك روغ والتي أكد فيها إن إتحاده يعترف بالموسوي رئيساً شرعياً للاتحاد العراقي حتى إجراء مؤتمر إنتخابي جديد للاتحاد.

وأدناه نص الرسالة:

السادة الأعزاء،أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وروح جيدة.نحيطكم علمًا بأن الاتحاد الدولي للجودو يعترف رسميًا بالسيد سمير صادق موسوي بصفته رئيس اتحاد الجودو العراقي حتى موعد الانتخابات الجديدة.يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تم إرسالها إليك بالفعل في ديسمبر 2020 (يرجى الاطلاع على البريد الإلكتروني المرفق).ومع ذلك، لم نتلق أي تأكيد بالاستلام.علاوة على ذلك، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بريدها الإلكتروني بتاريخ 20 نوفمبر 2020 (يرجى الاطلاع على المرفق) بشأن عنوان البريد الإلكتروني الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.نرجو منك تأكيد معلومات الاتصال الصحيحة للجنتكم الأولمبية الوطنية.يرجى تأكيد استلام بريدنا الإلكتروني.نحن لا نزال تحت تصرفك للحصول على أي معلومات إضافية.تحياتي الحارة،جان لوك روجالأمين العامالاتحاد الدولي للجودو

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