الكعبي يدعو لاستثمار القطاع السياحي في رفد الموازنة وعدم الاعتماد على النفط

2021/03/19 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لاستثمار القطاع السياحي في رفد الموازنة وعدم الاعتماد على النفط، مؤكداً انالبرلمان لن يتأخر عن اصدار التشريعات والقرارات التي تصب في تنمية اقتصاد البلاد.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي ان الاخير “دعا الى ضرورة ايلاء القطاع الخاص اهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمربها العراق والعالم نتيجة تذبذب اسعار النفط وجائحة كورونا“، مبيناً ان “هذا القطاع لا يقل شأن عن القطاعات الاخرى التي يمكناستثمارها لتعظيم موارد الدولة ورفد الموازنة العراقية بالاموال“.

واضاف ان “ذلك جاء خلال لقائه برؤساء واعضاء رابطة الفنادق في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد ، بعد طلب من رئيسلجنة الاوقاف والشوون الدينية الشيخ حسين اليساري ، شخصيا للقاء بالجهات المذكورة ، بحضور عدد من اللجان النيابية ( لجنة الثقافةوالسياحة والاثار، الاوقاف والشؤون الدينية، الاقتصاد والاستثمار، المالية، النفط والطاقة والثروات الطبيعية)، وعدد من اعضاء مجلس النواب، اضافة لرئيس هيئة السياحة ومدير دائرة الاقامات، ومقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعرقلالنهوض بالواقع السياحي في البلاد“.

وتابع البيان انه “في سياق متصل وعقب اللقاء الموسع مع اعضاء الرابطة مباشرة ، التقى الكعبي برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ،حيث جرى ايصال مجموعة من المطالب الخاصة باصحاب الفنادق والتي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المستثمرين“.

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس خلال اللقاء برئيس الوزراء ، بوضع “التسهيلات الممكنة وانهاء كل المعرقلات امام الشركات والفنادقلتنشيط وتفعيل ودعم القطاع السياحي والاخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مروا بها نتيجة الوباء“، مؤكدا ان “دعم القطاع السياحيسيساهم في جعله رافدا اساسيا للموازنة العراقية وسيمنحه دورا في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارد البلاد بعيدا عن النفط“.

وقال الكعبي ان “مجلس النواب سيكون داعم للقطاع الخاص ومشجع للسياحة لخدمة الاقتصاد العراقي وانه لن يتأخر عن اصدارالتشريعات والقرارات التي تصب في تنمية هذا القطاع“.

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