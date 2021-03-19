اجتماع مشترك لحسم تمرير مشروع قانون الموازنة

2021/03/19 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع رؤساء الكتل واعضاء اللجنة المالية ، لحسم تمرير مشروع قانون الموازنة والاتفاق على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة اقليم كردستان./ انتهى5

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