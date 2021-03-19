اغتيال شرطي .. واصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في احدى نواحي ديالى

2021/03/19 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون شرطيا باطراف ناحية العبارة في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين مجهولين اغتالوا شرطيا في منطقة الباوية بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".واضاف :" ان قوة امنية مشتركة القت القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم بعملية الاغتيال".وفي حادث منفصل ، اصيب مدني في انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب بستان في َمحيط الناحية ذاتها./انتهى

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