اللبناني علي حيدر يلتحق بسلة الحشد الشعبي من جديد

2021/03/19 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادالتحف المحترف اللبناني علي حيدر، بفريق كرة السلة بنادي الحشد الشعبي من جديد.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب الدولي اللبناني علي حيدر، التحق من جديد بصفوف فريق الحشد الشعبي بعد تعافيه من الاصابة “.واوضح أن “حيدر التحق فور وصوله بتدريبات الفريق، بعد تعذر مواصلة اللعب في منافسات النافذة الثانية بعد تعرضه لإصابة تطلبت عودته إلى بيروت لبدء رحلة العلاج والتي انتهت بتعافيه ومعاودة تمثيله لسلة الحشد الشعبي”.وكان اللاعب الدولي اللبناني المحترف علي حيدر قد دافع عن فانيلة فريق الحشد الشعبي لكرة السلة في منافسات النافذة الأولى لدوري السلة الممتاز وكان من أبرز لاعبي الدوري.



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