المالية النيابية تحدد المسؤول عن تعويض المتضررين من تغيير صرف العملة

2021/03/19 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، المسؤول عن تعويض المتضررين من تغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار لوكالة الانباء العراقية، ان “العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك فئة اخرى”، مبينا ان “تغيير سعر الصرف ادى الى احداث تضخم في …

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