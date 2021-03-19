بالصور.. مساجد العراق تفتح أبوابها وسط التزام بالإجراءات الصحية والوقائية

2021/03/19 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعادت مساجد العراق من جديد لتستقبل المصلين وسط التزام بالاجراءات الصحية والوقائية، عقب اغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور وازدياد اعداد الاصابات.وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إعادة إفتتاح المساجد والحسينيات ودور العبادة في العاصمة بغداد والمحافظات، مع الالتزام بالشروط الصحية والوقائية.وتشير الصور التي حصل عليها “النور نيوز”، خلال اداء صلاة …

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