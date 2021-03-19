الحداد يترأس اجتماعاً لحسم قانون الموازنة

2021/03/19 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الجمعة، اجتماعاً لحسم قانون الموازنة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد ترأس اجتماعاً مع اللجنة المالية لحسم النقاط الخلافية في قانون الموازنة".وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الى اليوم الجمعة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس النواب حدد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية يوم الجمعة".

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