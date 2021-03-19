2021/03/19 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة المنفذة لمطار كربلاء

الدولي انها قامت برفع دعوى قضائية

جديدة بالمحاكم العراقية ضد الجانب

الامريكي بعد ان ثبّت القضاء العراقي

حقوق المطار المتضررة نتيجة القصف

الامريكي في اذار من العام الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية جديدة ضد الولايات المتحدة الامريكية في المحاكم العراقية بخصوص اعتداءها على مطار كربلاء الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية جديدة ضد الولايات المتحدة الامريكية في المحاكم العراقية بخصوص اعتداءها على مطار كربلاء الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).