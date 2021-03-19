2021/03/19 | 14:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الى التقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية، بعد انتشار سلالة كورونا المتحورة.وقال مسرور بارزاني في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “إصابات كورونا في إرتفاع مرة أخرى، يجب ان نتكاتف معا ونعمل على مواجهة السلالة المتحورة لفيروس كورونا”.وأضاف “احموا أرواحكم وارواح أحبتكم..رجاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يدعو إلى التقيد بالتعليمات الوقائية: احموا أرواحكم وأحبتكم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يدعو إلى التقيد بالتعليمات الوقائية: احموا أرواحكم وأحبتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).