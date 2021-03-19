2021/03/19 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مكافحة إجرام بغداد، من إلقاء القبض على متهم بسرقة أموال ومصوغات ذهبية وآخر بتزييف العملة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مكتب مكافحة اجرام البياع تمكنت من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (10) ملايين دينار عراقي مع مصوغات ذهبية تقدر بـ (8 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية وتزييف العملة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية وتزييف العملة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).