قرعة دوري أبطال أوروبا تشهد مواجهات ساخنة

2021/03/19 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تستعد البطولة الأوروبية المثيرة لفصل جديد من المواجهات الساخنة عبر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 – 2021 اليوم الجمعة.ويترقب متابعو كرة القدم القرعة نظراً لدخول المسابقة في مراحلها الحاسمة، إذ لم يتبق سوى ثمانية أندية باتت الأقوى في أوروبا مع فشل أسماء عريقة في الوصول إلى هذا الدور مثل برشلونة […]

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