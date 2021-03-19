واع تنفرد بنشر بنود الموازنة العامة المعدة للتصويت

2021/03/19 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تنفرد وكالة الانباء العراقية (واع) بنشر بنود الموازنة العامة المعدة للتصويت والتي تضمنت مقترحات اللجنة المالية بان تكون موازنة 2021 باكثر من 101 ترليون دينار على اساس سعر برميل النفط بـ 45 دولارا كما اقترحت اللجنة ان يكون سعر صرف الدولار 1450 دينار.

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