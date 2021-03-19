هل يمكن الطعن بقانون الموازنة بعد التصويت عليه.. خبير قانوني يجيب؟

2021/03/19 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان قانون الموازنة قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية في حال صوت البرلمان عليه.

وقال التميمي لـ NRT عربية إن "المادة (62) من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول ويمكنه ايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات".

وأضاف ان"المادة (75) من الدستور توجب بتشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي، اي أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنة وإنما يمكنه أن يقترح ذلك ويعيد الموازنة إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى كونها تخالف المادة (30) من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس".

وأشار التميمي إلى أن "البرلمان الان امام موقف تاريخي كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش ".

N.A

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