2021/03/19 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد جواد الخوئي والوفد المرافق

له الحوزة العلمية في قم المقدسة،

والتقى بعدد من مراجعها العظام منهم

أصحاب السماحة آيات الله الشيخ ناصر

مكارم الشيرازي و الشيخ جعفر السبحاني

والسيد العلوي الكركاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد جواد الخوئي يزور المرجعيات الدينية في قم :زيارة بابا الفاتيكان للنجف تعزز ثقافة الحوار والعيش المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد جواد الخوئي يزور المرجعيات الدينية في قم :زيارة بابا الفاتيكان للنجف تعزز ثقافة الحوار والعيش المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).