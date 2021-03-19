النجف تسجل حصيلة وبائية مرتفعة.. الجائحة تفتك بالمزيد من الضحايا

2021/03/19 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آذار 2021)، إنه "تم اجراء 2105 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (1800 بطريقة PCR و 305 بطريقة Rapid Tests )".

وأضافت أن "تم تسجيل 427 إصابة جديدة، فيما تماثل 526 مصابا للشفاء"، مبينة أنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس".

وتابعت أن "من بين الاصابات هناك (27) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف".

وأشارت الى أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف" كما يلي :-

مجموع الإصابات الكلي : 41855

مجموع حالات الشفاء : 34296

مجموع الوفيات : 401

مجموع الحالات تحت العلاج : 7158

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3381

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