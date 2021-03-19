النهج الوطني.. أول كتلة تقاطع جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت كتلة النهج الوطني، الجمعة، مقاطعتها لجلسة التصويت على الموازنة.

جاء ذلك في بيان لها وعزت السبت الى انها تضمنت فقرات عدتها بأنها “كارثية اقتصادياً واجتماعياً­”.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعا صباح اليوم للاتفاق على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021

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