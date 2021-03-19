دوري الأبطال: قمتان ناريتان بين بايرن وسان جرمان وبين ريال مدريد وليفربول

2021/03/19 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي تكرار لنهائي البطولة الماضية سيلتقي حامل اللقب، بايرن ميونخ، مع وصيف النسخة الماضية، باريس سان جرمان، وهي ستكون فرصة لرفاق نيمار للأخذ بثأرهم من العملاق البافاري والتأهل على حسابه إلى المربع الذهبي.

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