ثلاثة خلافات جديدة تعترض تمرير التصويت على قانون الموازنـة

2021/03/19 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن ثلاثة خلافات جديدة تعترض تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، في الجلسة المقرر عقدها اليوم الجمعـة ، تتعلق بحصص المحافظات والدرجات الوظيفية الجديدة وحصة الاقليم ./انتهى5

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