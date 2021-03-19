اتفاق على تقديم الكتل الشيعية نصا بديلا عن النص الحكومي لحصة اقليم كردستان

2021/03/19 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت اللجنة المالية النيابية اجتماعها المشترك مع رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل ، بالاتفاق على ان تقدم الكتل الشيعية نصا بديلا للمادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان من قانون الموازنة العامة ، خلال الساعات المقبلة ، ثم تجتمع اللجنة مجددا مع رئاسة البرلمان لمناقشة النص الجديد قبل عقد جلسة التصويت ، وبخلافه سيتم عرض النص الحكومي في الجلسة المقرر عقدها اليوم الجمعة ./انتهى5

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