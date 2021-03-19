2021/03/19 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلباً تقدمت به اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بالسماح بتمثيل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الأولمبية الدولية أشعرت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بعدم السماح بتمثيل تطبيعية إتحاد الكرة في عضوية الجمعية العامة مبررة ذلك بانها (هيئة تطبيعية) وليس إتحاد منتخب”.

ولفت حسين الى ان “اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق كانت خاطبت الأولمبية الدولية بصدد الموضوع بناءً على طلب تقدمت به تطبيعية إتحاد الكرة”.

وختم مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية تصريحه قائلاً ان “وضع تمثيل إتحاد الكرة سيبقى على حاله لحين إجراء الانتخابات في الاتحاد وإنتخاب مكتب تنفيذي جديد”.

يشار الى ان إجابة الأولمبية الدولية وردت موقعة باسم السيد جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسساتية والحوكمة في اللجنة الأولمبية الدولية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية الدولية ترفض إنضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية الدولية ترفض إنضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).