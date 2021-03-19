استغلال أراض تابعة لوزارة الدفاع بانشاء مجمعات سكنية شرقي الرمادي

2021/03/19 | 15:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، بان حكومة الانبار المحلية استغلت الاراضي التابعة لوزارة الدفاع سابقا في مشروع انشاء مجمعات سكنية شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان ” حكومة الانبار المحلية اقامت اول مشروع لإنشاء مجمع سكني على اراضي كانت تستغل من قبل القوات الامنية بعد تحويل جنسها الى وزارة المالية في منطقة قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي “.واضاف ان” حكومة قضاء الحبانية المحلية وبالتنسيق مع وزارة المالية وافقت على انشاء مجمعات سكنية بعد اخلاء قسم من منطقة السي سي العسكرية وسط القضاء ، التي كانت تشغلها القوات الامنية منذ اعوام في خطوة تهدف الى استغلال تلك المساحات لإنشاء مجمعات سكنية للحد من ظاهرة تفاقم ازمة السكن في مدن الانبار ، مبينا ان” استغلال المساحات الكبيرة التي كانت تشغلها القوات الامنية داخل المدن وتحويلها الى وزارة المالية من شأنها ان تكون واجهات اقتصادية لاقامة المشاريع الخدمية التي تلبي طموح سكان المنطقة خاصة وان مناطق شرقي مدينة الرمادي تفتقر الى اقامة مثل هكذا مشاريع “.يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجان مختصة لفك النزاعات الخاصة بالأراضي في محافظة الانبار تم بموجبها تسليم مواقع امنية لوزارة المالية.



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