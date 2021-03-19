2021/03/19 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

2323 مشاهدة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن الموازنة الحالية تعد تهديدا خطيرا لمقدرات الدولة، فضلا عن تهميشها لمطالب المواطنين.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح لـ NRT عربية، إنه "تم تشخيص نحو 40 نقطة خلل في الموازنة ووصلنا الى طريق مسدود لعدم استجابة الحكومة لملاحظاتنا خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وبيع اصول الدولة وخصخصة القطاعات الحيوية، اضافة الى بيع الاراضي الزراعية كل هذا يعتبر تهديدا خطيرا وكارثيا لمقدرات الدولة".

وعن خلافات الاقليم والحكومة الاتحادية، أكد العقابي ان "الخلاف بين اربيل وبغداد ليس الا مشكلة سياسية يجب ان تحل خارج الموازنة".

واعتبر النائب أن "جميع التعاقدات النفطية التي اجراها اقليم كوردستان مخالفة للدستور كونها من صلاحيات الحكومة الاتحادية وان ان تعالج".

واوضح النائب عن كتلة النهج، ان "مقاطعتهم لجلسة التصويت على الموازنة جاءت لعدم امتلاكهم اي خيارات اخرى غير المقاطعة والتي وصفها بسلاحهم الاخير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية تطلق تصريحا ‘حساسا’ عن مخاطر الموازنة.. ماذا عن المواطنين؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية تطلق تصريحا ‘حساسا’ عن مخاطر الموازنة.. ماذا عن المواطنين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).