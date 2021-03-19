النجف تسجل حصيلة وبائية مرتفعة هذا اليوم

2021/03/19 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 2105 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (1800 بطريقة PCR و 305 بطريقة Rapid Tests )”.وأضافت أن “تم تسجيل 427 إصابة جديدة، فيما تماثل 526 مصابا للشفاء”، مبينة أنه “تم تسجيل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس”.وتابعت أن “من بين الاصابات هناك (27) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف”.وأشارت الى أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف” كما يلي:- مجموع الإصابات الكلي : 41855 مجموع حالات الشفاء : 34296 مجموع الوفيات : 401 مجموع الحالات تحت العلاج : […]

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