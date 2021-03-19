2021/03/19 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطاتُ الفرنسية ُ عن فرضِ

إغلاقٍ تام لمدةِ شهر في 16 مقاطعة ً

فرنسية ً من بينها "باريس" مع تفشي وباءِ

كوفيد19 الذي تقترب حصيلتُه من عتبةِ

مئةِ ألفِ وفاةٍ في البلاد..

وقال رئيسُ الوزراءِ الفرنس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الفرنسية تعيد فرض القيود لمدة شهر لارتفاع الاصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الفرنسية تعيد فرض القيود لمدة شهر لارتفاع الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).