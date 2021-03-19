الصحة العراقية توجه نداءً عاجلاً: تفاقم الحالات الحرجة في محافظة بابل

2021/03/19 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة الصحة والبيئة تناشد اهالي بابل الكرام للالتزام بالتعليمات الصحية لزيادة الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة

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