ثلاث فقرات لم تحسم في قانون الموازنة قبل عرضها على التصويت اليوم

2021/03/19 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تبحث الكتل النيابية الوصول لصيغة حل توافقية بغية المضي بتمرير الموازنة العراقية.

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