وزارة الصحة توجه تحذيرًا ونداء عاجلًا بفعل “انقلاب” لكورونا في إحدى المحافظات

2021/03/19 | 15:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وزارة الصحة والبيئة تناشد اهالي بابل الكرام للالتزام بالتعليمات الصحية لزيادة الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة

يتبع..

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