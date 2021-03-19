أول رد فعل مصري بعد وقف تركيا للبرامج السياسية المعارضة

2021/03/19 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، التي تبث من إسطنبول< بمواثيق الشرف الإعلامية.

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