مجلس الامن على ابواب دورة ابريل 2021 بشأن نزاع الصحراء - سعيد الوجاني

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ماذا ينتظر المنطقة ؟ ماذا يحاك للمنطقة ؟ هل المنطقة مقبلة على نزاع مسلح كبير ، وكل المؤشرات ترجح ذلك ، وهو نزاع سيكون بين النظامين المفلسين المغربي والجزائري ، المتصارعين من اجل الوجود قبل الحدود ، وليس بين الشعبين الضحية ، البريئين ، اللذين سيكونان حطب هذه الحرب ؟وهل اعلان الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stéphane Dujarric بصعوبة ، بل باستحالة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام بخصوص ......





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