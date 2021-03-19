الأولمبية الدولية ترفض إنضمام تطبيعية الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلباً تقدمت به اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بالسماح بتمثيل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكر حسين علي حسين مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان،" الأولمبية الدولية أشعرت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بعدم السماح بتمثيل تطبيعية إتحاد الكرة في عضوية الجمعية العامة مبررة ذلك بانها (هيئة تطبيعية) وليس إتحاد منتخب".

واضاف، ان" اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق كانت خاطبت الأولمبية الدولية بصدد الموضوع بناءً على طلب تقدمت به تطبيعية إتحاد الكرة".

وبين، ان" وضع تمثيل إتحاد الكرة سيبقى على حاله لحين إجراء الانتخابات في الاتحاد وإنتخاب مكتب تنفيذي جديد".

يشار الى ان إجابة الأولمبية الدولية وردت موقعة باسم السيد جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسساتية والحوكمة في اللجنة الأولمبية الدولية.

عزيزي الدكتور أكرم

أعضاء اللجنة المؤقتة الأعزاء،

نشكركم على رسالتك المؤرخة 3 مارس 2021 (المرفقة للرجوع إليها).

استجابة لطلبكم، وكما تمت مناقشته عبر الهاتف، فإننا نفهم أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في 26 آب 2020 بعدم إدراج الاتحاد العراقي لكرة القدم - الذي تديره حاليًا "لجنة التطبيع" (وهذه ليست هيئة منتخبة من قبل الجمعية العامة للاتحاد ولكن اللجنة الفنية المعينة من قبل الفيفا لتفويض محدد داخل الاتحاد) – لذلك لا تعد كجزء من أعضاء التصويت في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، لذلك سيبقى الوضع كما هو عليه حتى يتم تطبيع الوضع وتشكيل هيئة تنفيذية جديدة يتم انتخابها من قبل الاتحاد ومعترف بها من قبل الفيفا.

وفقا لذلك، وبناءً على قرار الجمعية العامة للجنة الوطنية العراقية في 26 آب / 2020، ووفقًا لما هو قائم، فإننا نفهم أن الاتحاد العراقي لكرة القدم لن يشارك في الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية كعضو له حق التصويت ولن يكون مؤهلاً لتسمية أي مرشح لانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المقبلة في نهاية هذا الشهر.

مع التحيات

جيروم بويفي

رئيس العلاقات المؤسساتية والحوكمة

اللجنة الأولمبية الدولية

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