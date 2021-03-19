الصحة توجه نداءً إلى أهالي بابل بعد ازدياد الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة (19 آذار 2021)، نداءً إلى أهالي محافظة بابل بعد زيادة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظة.

وفي بيان مقتضب صادر عن الوزارة، ناشدت فيه الأخيرة "أهالي بابل الكرام للالتزام بالتعليمات الصحية لزيادة الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة".

وفي الآونة الأخيرة، عاد العراق إلى تسجيل معدلات عالية بإصابات فيروس كورونا، حتى وصل أعلى عدد قبل أيام، إلى أكثر من 5600 حالة.

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