لجنة حكام الكرة تكشف عن طواقم الجولة (25) بدوري الكرة الممتاز

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سمت لجنة حكام الكرة اليوم الجمعة (19 آذار 2021)، الطواقم التحكيمية للجولة 25 بدوري الكرة الممتاز والتي تنطلق يوم غد السبت وتختتم الاحد المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة 25 ستنطلق يوم غد السبت بست مباريات، يلتقي فيها،القاسم والطلبة بقيادة الحكم الدولي هيثم محمد علي، والحدود وبغداد بتحكيم اوميد مصطفى، والديوانية والنفط بإدارة الحكم الدولي زيد ثامر، ونفط البصرة والصناعات ويديرها فيد كريم، والجوية وزاخو بقيادة الدولي مهند قاسم، ونفط الوسط والشرطة بتحكيم الدولي علي صباح".

وأضاف،" وتختتم الجولة يوم الاحد المقبل بأربع مباريات، يلتقي فيها الكهرباء والزوراء ويديرها الدولي يوسف سعيد، والسماوة واربيل بقيادة الحكم منتصر غازي، ونفط ميسان والميناء بتجكيم الدولي محمد سلمان، والنجف والكرخ بإدارة الدولي واثق محمد".

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