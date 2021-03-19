كتلة المشروع العربي : لن نشارك في جلسة التصويت على الموازنة حتى تتم اضافة هذه الفقرات

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت كتلة المشروع العربي عدم مشاركتها في جلسة التصويت على الموازنة العامة ، حتى تتم اضافة هذه الفقرات في قانون الموازنة .وتلا رئيس الكتلة النائب احمد الجربا ،مجموعة مطالبات اعدتها كتلته ، منها " اضافة مادة بالموازنة تخص المغيبين والمفقودين بعد احداث داعش وصرف رواتب لذويهم ، وزيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة ، واعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية ، واعادة المفصولين من ضباط ومنتسبيالدفاع والحشد الشعبي والعشائري ، واعادة المفصولين من الكمارك والمنافذ ، وان يعالج بالموازنه ملف المحاضرينوالخريجين والاجراء اليوميين ، وكذلك ارجاع الدولار الى ماكان عليه او تثبيته على سعر 1250 دينارا ./انتهى5

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