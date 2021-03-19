الكتل الكردية تتفق على حضور جلسة اليوم والتصويت للنص الحكومـي في الموازنـة

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انهت الكتل الكرديـة اجتماعها المغلق ، بالاتفاق على حضور جلسة التصويت على قانون الموازنة العامـة 2021 المقرر عقدها اليوم الجمعـة ، والتصويت لتمرير النص الحكومي للمادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان ./انتهى5

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