شذرات من حياة الامام السجاد (ع) في ذكرى مولده

2021/03/19 | 15:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم ذكرى ميلاد رابع ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم حيث يحتفل المسلمون في بقاع الارض المختلفة بهذه المناسبة العطرة....

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