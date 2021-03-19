رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا حاسما مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لحسم الموازنة

2021/03/19 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة البرلمان اجتماعا حاسما مع اللجنة المالية وقادة الكتل السياسية وذلك لحسم تمرير مشروع قانون الموازنة.

وقالت مصادر نيابية إن الحلبوسي ترأس اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية وقادة الكتل السياسية من أجل حسم قضية مشروع القانون والاتفاق على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة اقليم كردستان في الموازنة، وبعض الفقرات الخلافية في القانون.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم، سيتم تمرير قانون الموازنة، حتى إذا أقدمت القوى الكردية على مقاطعة الجلسة.

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