2021/03/19 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بعد رفض وقبول شديد وتأجيلات متعددة لقانون المحكمة الاتحادية العليا، مرر القانون أخيراً بجلسة أمس الخميس الموافق (18 آذار 2021).تفصيلات قانون المحكمة الاتحادية ذي الأهمية الكبيرة جداً تحدث عنها نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي لـ”المركز الخبري الوطني”.قراءة معمقة للقانون يقول الغزي في رد على من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من مدى الحياة إلى عمر محدد..



اللجنة القانونية تفصّل بمواد المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مدى الحياة إلى عمر محدد.. اللجنة القانونية تفصّل بمواد المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مدى الحياة إلى عمر محدد.. اللجنة القانونية تفصّل بمواد المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).