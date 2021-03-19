2021/03/19 | 15:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، اهالي محافظة بابل الى الالتزام بالتعليمات الصحية نظرا لتفاقم الحالات الحرجة في المحافظة.وبحسب بيان مقتضب للوزارة، فإنها “ناشدت اهالي بابل للالتزام بالتعليمات الصحية لزيادة الحالات الحرجة والشديدة في مستشفيات المحافظة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: تفاقم الحالات الحرجة في محافظة بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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