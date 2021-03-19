تمدد الصيف وتقلص الشتاء.. تصريح لافت من عالم مناخ

2021/03/19 | 15:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغاد..

أدلى عالم المناخ الروسي فلاديمير سيميونوف بتصريح مثير، توقع فيه ازدياد متوسط درجة الحرارة في روسيا ...

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